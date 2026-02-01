„Red Star FC a oficializat transferul definitiv al mijlocașului de 25 de ani Balthazar Pierret, venit de la Lecce” , au scris francezii pe rețelele sociale.

Clubul italian a anunțat că a ajuns la un acord pentru cedarea lui Pierret, păstrând 50% dintr-un viitor transfer. La rândul său, Red Star FC a confirmat mutarea mijlocașului în vârstă de 25 de ani, care revine astfel în fotbalul francez.

Fotbalistul a fost transferat definitiv de Red Star FC 1897, formație din Franța, după despărțirea de Lecce.

Pierret a ajuns la Dinamo în ianuarie 2022, de la US Boulogne, și a evoluat în 17 meciuri pentru „câini”, perioadă în care a marcat două goluri.



A părăsit clubul din Ștefan cel Mare după retrogradarea alb-roșiilor în Liga 2, iar ulterior a revenit în Franța, la Quevilly-Rouen, înainte de transferul la Lecce.



În actualul sezon, la gruparea din Serie A, Pierret a bifat 4 apariții, totalizând 80 de minute pe teren.



Red Star FC se bate la promovarea în Ligue 1



La momentul redactării acestui articol, formația din Paris ocupă locul #4 în Ligue 2, al doilea eșalon fotbalistic francez, cu un total de 37 de puncte obținut după 21 de etape.



Deasupra loc se afla Le Mans cu 38 de puncte, Reims, tot cu 38 de puncte, iar lider este Troyes cu 41 de puncte.



Pentru Red Star urmează meciul cu Pau, ocupanta locului 10, în campionat. Cele două formații se vor duela vineri, 6 februarie, nu mai devreme de ora 21:00.



Dacă va reușit promovarea, sezonul viitor fostul dinamovist se va duela cu starurile din Ligue 1, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.

