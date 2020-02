"Avem jucatorul de 100 de milioane de euro in echipa!" Fanii celor de la Rangers au lansat primele ironii la adresa lui Ianis Hagi! Ce au scris pe retelele de socializare

Fanii au lansat primele intepaturi la adresa lui Ianis Hagi.

Glasgow Rangers a pierdut deplasarea de la Kilmarnock, iar sansele la titlu s-au diminuat tot mai mult, dupa ce Celtic a castigat cu 5-0, pe teren propriu cu Hearts. Distanta dintre cele doua echipe este de 10 puncte in acest moment.

Ianis Hagi a inceput meciul titular, iar in minutul 23 i-a pasat lui Joe Aribo care a trimis mingea putin pe langa poarta. Arfield a deschis scorul pentru Rangers, in minutul 32, insa Steven O'Donnell a restabilit egalitatea in minutul 77.

Mijlocasul roman a fost schimbat in minutul 82 de Steven Gerrard, iar in minutul 89, Borphy a inscris golul decisiv pentru gazde. Fanii celor de la Rangers au reactionat pe retelele de socializare dupa ce echipa lor a pierdut si au lansat primele intepaturi catre Ianis Hagi.

"Luna viitoare, daca jucam cu doi atacanti, o sa-i demolam pe Kilmarnock. Ianis nu e pregatit pentru latura fizica a fotbalului din Scotia.

Nu inteleg.. I-am avut pe Ianis Hagi, 'omul de 100 de milioane de euro', si pe Morelos, tinta Barcelonei", au scris fanii pe Twitter.