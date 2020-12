Anunt de ULTIMA ORA legat de viitorul lui Ianis Hagi la Rangers! Steven Gerrard e hotarat sa renunte la mai multi fotbalisti in iarna!

Ianis Hagi traverseaza o perioada modesta la Glasgow Rangers.

Mijlocasul de 22 de ani a avut evolutii sub asteptari in acest sezon si in ultima perioada a fost lasat de mai multe ori pe banca de rezerve de Steven Gerrard.

Presa din Scotia informeaza ca fostul mare fotbalist al lui Liverpool doreste sa scape de fotbalistii care nu au dat randament in acest sezon, dar se pare ca Ianis Hagi nu se afla in vizorul lui Gerrard.

Mai mult decat atat, fostul fotbalist de la Viitorul si Genk are sanse sa prinda din ce in ce mai des echipa, intrucat Rangers vrea sa se desparta de unul dintre concurentii mijlocasului roman, Brandon Barker, noteaza jurnalistii scotieni, citati de Spotmedia

In cazul in care se va intampla acest lucru, Ianis se va lupta pentru pozitia de titular doar cu Kemar Roofe, care insa este intr-o forma foarte buna in acest sezon. Roofe este de altfel principalul motiv pentru care fiul lui Gheorghe Hagi nu a mai evoluat asa mult in ultimul timp.

Revenit dupa o accidentare, Kemar Roofe a reusit sa inscrie 8 goluri si sa ofere si o pasa decisiva in cele 14 meciuri jucate pentru Rangers. El a devenit astfel cel mai bun marcator al echipei, la egalitate cu vedeta Alfredo Morelos.