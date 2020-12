Razvan Lucescu continua parcursul senzational in Arabia Saudita! A ajuns la a saptea victorie consecutiva si este lider in campionat!

Razvan Lucescu este cel mai in voga antrenor din Arabia Saudita.

Dupa ce a reusit sa castige 3 trofee intr-un an si jumatate, printre care campionatul si Liga Campionilor Asiei, Al Hilal este favorita sa isi apere titlul din sezonul trecut.

Echipa lui Lucescu a ajuns la a saptea victorie consecutiva in campionatul Arabiei Saudite dupa ce invins cu scorul de 1-0 pe Al-Raed, prin golul marcat de Albulayhi.

In urma acestui rezultat, Al Hilal si-a consolidat pozitia de lider, avand 19 puncte, 5 mai multe decat ocupanta locului secund, Al Shabab.

Este a saptea victorie obtinuta de echipa lui Lucescu in toate competitiile. Mai mult decat atat, in ultimele 42 de meciuri oficiale, Al Hilal a inregistrat o singura infrangere, in fata lui Al Ahli, scor 1-2, in finalul campionatului trecut.