Roș-albaștrii aveau nevoie de victorie pentru a merge mai departe, însă egalul de pe „Ion Oblemenco” i-a trimis pe locul 5, în afara competiției.

Gazdele au deschis scorul prin Adrian Rus, în minutul 10, iar Daniel Bîrligea a egalat rapid. În repriza secundă, Florin Ștefan a făcut 2-1, însă David Popa a restabilit egalitatea la doar patru minute după ce a intrat pe teren.

El este singurul fotbalist de la FCSB lăudat de Gigi Becali după remiza cu Craiova

La final, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport și a fost întrebat dacă i-a plăcut vreun jucător de la FCSB. Patronul a oferit un singur nume: Andre Duarte, fundașul central adus recent la echipă.

„Nu poți să vorbești de jucători când nu ai toată echipa. Nu poți să vorbești. Îți spun atunci: Andre Duarte”, a declarat Becali.

Fundașul central de 1,95 m a venit la FCSB pe 1 ianuarie 2026. În acest sezon a strâns patru meciuri în Superligă, cu un total de 360 de minute. Duarte a fost titular și integralist în partida cu Universitatea Craiova.