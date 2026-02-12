FCSB a părăsit competiția încă din faza grupelor, la fel ca în sezonul precedent, după un meci intens în Bănie. Tabăra roș-albastră a reclamat vehement o greșeală de arbitraj la faza premergătoare golului de 2-1, marcat de olteni.

Finanțatorul Gigi Becali a pus tunurile pe centralul partidei, susținând că a fost un henț clar înainte ca Florin Ștefan să readucă Universitatea în avantaj. Imediat după fluierul final, Mihai Stoica a avut și el o poziție tranșantă (pe Facebook), arătându-se indignat de decizia luată în defavoarea echipei sale.

„E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a scris Mihai Stoica pe rețelele de socializare.

FCSB, out din Cupă

Trupa lui Elias Charalambous a fost condusă de două ori pe „Ion Oblemenco”, dar a avut puterea să revină de fiecare dată. Adrian Rus a deschis scorul pentru gazde, după o deviere a lui Dawa, iar Daniel Bîrligea a restabilit egalitatea. În repriza a doua, Florin Ștefan a marcat golul contestat de bucureșteni, însă tânărul David Popa a închis tabela la 2-2 cu o execuție frumoasă.

Deși au forțat victoria pe final, roș-albaștrii nu au reușit să mai marcheze și au terminat grupa pe locul 4. În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova și surpriza Gloria Bistrița, care a învins UTA cu 1-0, s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României.