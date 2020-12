"E o grupa interesanta!" Ce a spus Joachim Low despre Romania dupa tragerea la sorti a grupelor din preliminariile Mondialului din 2022

Romania este in grupa J a preliminariilor Mondialului din Qatar, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

Dupa tragerea la sorti, selectionerul Germaniei a comentat grupa din care face parte echipa sa. Joachim Low a declarat ca este convins ca nemtii nu vor avea probleme in a termina pe locul 1, urmand a se califica direct la turneul final.

"E clar ca suntem favoriti. Evident, obiectivul nostru este sa castigam grupa. Per total, este o grupa interesanta", a declarat Low, care considera ca Romania este cel mai dificil adversar din grupa J. Selectionerul Germaniei a mentionat ca Mirel Radoi are o echipa cu "cativa jucatori foarte buni".

In ceea ce priveste Islanda, Joachim Low a spus ca aceasta este o nationala "foarte bine organizata, care joaca un fotbal agresiv in atac".

"Tricolorii" nu s-au mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. De atunci, Romania a mai infruntat Germania de 3 ori, in partide amicale, obtinand o victorie (5-1 in 2004), o remiza (1-1 in 1998) si o infrangere (1-3 in 2007).