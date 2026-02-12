Daniel Bîrligea (25 de ani) și David Popa (18), marcatorii golurilor FCSB-ului contra Universității Craiova (2-2), au reacționat după ce echipa lor a fost eliminată din grupele Cupei României.

Daniel Bîrligea și David Popa, reacții după U. Craiova - FCSB 2-2

Bîrligea s-a arătat dezamăgit de rezultat, însă s-a bucurat pentru golul coechipierului său mai tânăr. La rândul său, Popa și-a exprimat speranța că l-a făcut mândru pe finanțatorul Gigi Becali.

„Rămânem cu un gust amar după acest egal. Nu ne ajută cu nimic. De acum încolo e totul sau nimic. Sunt mândru pentru el că a marcat. David Popa este un jucător valoros, știam că ne va ajuta”, a reacționat Daniel Bîrligea.

„Mă bucur pentru că primit o șansă și am marcat. Sper că l-am făcut mândru (n.r.- pe Gigi Becali)”, a spus și David Popa.

Remiza care o elimină pe FCSB din Cupa României

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB, în grupa B a Cupei României. Craiova şi Gloria Bistriţa s-au calificat în sferturi.

Bucureştenii au fost nevoiţi să schimbe chiar din minutul 7, când Florin Tănase s-a accidentat, iar oltenii au reuşit să deschidă scorul două minute mai târziu, prin Adrian Rus, care a înscris cu un şut de la distanţă, deviat de Dawa.

Elevii lui Charalambous au egalat în minutul 16. Vali Creţu a trimis peste toată apărarea gazdelor şi Bîrligea, din poziţie regulamentară, a egalat. Craiova a trecut pe lângă gol în minutul 32, când Matei Popa a scos incredibil lovitura de cap a lui Stevanovic.

În partea secundă Florin Ştefan a readus în avantaj echipa gazdă, cu golul din minutul 54, însă oaspeţii au egalat prin tânărul David Popa, care a intrat în minutul 61 şi a înscris frumos în minutul 65.

Octavian Popescu a ratat golul calificării roş-albaştrilor, în minutul 77, trimiţând puţin pe lângă bară şi Universitatea Craiova – FCSB s-a terminat 2-2.

Craiova şi Gloria Bistriţa, surprinzătoare învingătoare cu UTA, 1-0, se califică mai departe, în sferturi, din grupa B a Cupei României. FCSB a încheiat grupa pe locul 4 şi a fost eliminată.