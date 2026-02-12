Eliminarea celor de la FCSB din Cupa României, după egalul de joi seară de pe „Ion Oblemenco”, a provocat o reacție nervoasă a patronului roș-albaștrilor. Gigi Becali a acuzat vehement arbitrajul, reclamând un henț neacordat la golul doi al oltenilor, susținând că adversarul „ridică mâna ca să oprească mingea”.

Totuși, fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu a demontat teoria latifundiarului, explicând că regulamentele actuale sunt de partea „centralului” Horațiu Feșnic.

„Nu se sancționează”

Porumboiu a intervenit cu o explicație tehnică, bazată pe cele mai recente instrucțiuni de la IFAB (International Football Association Board), precizând că zona cu care s-a jucat mingea nu este considerată braț.

„Decizia mea era una foarte clară: jocul continuă, pentru că sunt foarte multe modificări la henț. Și FIFA, International Board, intervine de fiecare dată ca să poată să lămurească mai bine și arbitrii sunt instruiți în sensul ăsta. Și se precizează foarte clar: dacă jucătorul lovește mingea de la umăr până la cot – cum s-a întâmplat aici – nu este henț. Nu se sancționează. Și ori pe cine întrebați dumneavoastră, la FIFA, la UEFA, vă va da același răspuns pe care vi-l dau eu acum: nu este henț”, a spus Adrian Porumboiu, la Digisport.

Fostul arbitru a confirmat că zona permisă, conform planșelor oficiale de arbitraj, corespunde porțiunii acoperite în mod tradițional de mâneca scurtă a tricoului.