Aberdeen - Rangers, LIVE TEXT, de la 17:00 | Ianis e anuntat TITULAR de scotieni! Cum poate profita mijlocasul roman

Rangers evolueaza in deplasare la Aberdeen, in runda cu numarul 23 din Premiership. Echipa antrenata de Steven Gerrard este in continuare neinvinsa in campionat si are un parcurs incredibil: 20 de victorii si 2 egaluri, cu un golaveraj de 57:5.

14 victorii consecutive are Glasgow Rangers in prima liga din Scotia.

La partida de astazi, Ianis are sansa de a-si recupera postul de titular in 'primul 11' al lui Gerrard.

Mijlocasul roman a fost rezerva in derby-ul cu Celtic din etapa trecuta, castigat de Rangers cu 1-0, insa a intrat in startul reprizei secunde in locul lui Roofe, care a iesit accidentat.

Kevin Roofe este in continuare indisponibil, iar scotienii de la Glasglow Live il dau pe Ianis ca titular incontestabil in partida de astazi.

Pe langa Roofe, Gerrard nu se va putea baza nici pe Ryan Jack si Scott Arfield.

"Este foarte probabil ca Ianis Hagi sa revina in formula de start. Ar fi singura modificare in echipa fata de formatia care a batut-o pe Celtic saptamana trecuta", scriu jurnalistii de la Glasgow Live.

Echipa probabila a lui Rangers: