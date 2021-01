BREAKING NEWS: Gerrard, IMPRESIONAT de Ianis Hagi dupa cutremurul cu Celtic: "A fost extraordinar, fantastic! Bravo lui!" Ce a spus despre Ianis dupa meciul care ii da titlul

Rangers a batut-o pe Celtic in marele derby al campionatului Scotiei si are 19 puncte avans in SPL.

Chiar daca rivala mai are 3 restante de recuperat, e greu de crezut ca Rnagers mai poate ceda dupa viteza pe care si-a luat-o.

Ianis Hagi a fost rezerva in Old Firm, dar a intrat la pauza meciului, cand scorul era 0-0, in locul lui Roofe. Gerrard crede ca rolul lui Hagi Jr. a fost decisiv in obtinerea victoriei si nu se fereste de cuvinte mari atunci cand il descrie pe roman.

"Sunt foarte bucuros, multumit de efortul echipei. Celtic a fost mai buna in prima repriza. Am facut progrese in partea a doua, am ajuns mai repede la minge, am fost agresivi, am crezut in noi. Eliminarea a fost un moment important. La pauza l-am bagat pe Ianis Hagi, voiam sa aducem o schimbare in joc, nu am fost multumiti de cei 3 din fata.

Roofe s-a si accidentat. Ianis a fost extraordinar in repriza a doua, a primit informatia foarte bine, repede, a fost curajos, a cerut mingea in aglomeratie, a facut ceea ce am cautat in prima repriza si nu am avut. Bravo lui! Ne pare rau ca l-am pierdut pe Roofe, desigur", a spus Gerrard pentru Rangers TV.



???? REACTION: Steven Gerrard spoke to @RangersTV after today's Old Firm victory at Ibrox. pic.twitter.com/T41i7FULqk — Rangers Football Club (@RangersFC) January 2, 2021