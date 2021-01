Un fost fotbalist de legenda al lui Rangers este impresionat de Ianis Hagi: "Are talent cu adevarat! Este un jucator foarte inteligent!" Unde crede ca ar mai avea de lucrat romanul

Ianis Hagi traverseaza o perioada foarte buna pentru Glasgow Rangers.

Mijlocasul ofensiv de 22 de ani a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere si doua pase decisive in ultimele cinci meciuri pe care le-a jucat pentru echipa lui Steven Gerrard.

Mai mult decat atat, internationalul roman a avut o evolutie apreciata de suporteri si in marele derby cu Celtic de sambata.

Chiar daca de aceasta data nu a reusit sa marcheze sau sa ofere vreun assist, fanii au apreciat foarte mult efortul pe care Ianis l-a depus din momentul intrarii sale pe teren.

Dupa meci, suporterii au postat pe retelele de socializare mesaje in care spuneam ca Hagi a schimbat complet fata acelui joc si a avut o contributie importanta la obtinerea victoriei.

Insa Ianis Hagi nu i-a impresionat numai pe suporterii lui Rangers, ci si pe fostele mari glorii ale clubului.

Fostul atacant de legenda al clubului, Mark Hateley a vorbit pentru un podcast al fanilor lui Rangers, RangersTen10, despre calitatile romanului.

"Cred ca are talent, are talent cu adevarat. Este un jucator foarte inteligent, iar asta ajuta. Singurul sau minus este in ultima treime, cand incearca sa treaca de fundas, ceea ce fac Aribo si Kamara. Acest lucru cred ca ii lipseste.

Dar, din ce am observat, iese intotdeauna pe teren cu asta in cap. Putem vedea tot timpul. Este foarte confortabil cu ambele picioare. Are 22, asa ca inca este un student al jocului adevarat", a spus Hateley.

Ajuns la varsta de 59 de ani, englezul Mark Hateley a jucat pentru Rangers intre 1990 si 1995 si intre marte si iulie 1997.

Printre altele, a mai evoluat pentru cluburi precum Coventry, Portsmouth, Leeds United, Queens Park Rangers, AS Monaco, dar si AC Milan.

Pentru nationala Angliei a bifat 33 de selectii si a reusit sa marcheze 9 goluri.