FCSB a prins aripi, Elias Charalambous s-a umflat în pene! Iată cum se poate rezuma o seară magică pentru campioana României.

Victoria dramatică în fața olandezilor de la Feyenoord Rotterdam, scor 4-3, a readus echipa în cărțile calificării, în play-off-ul optimilor. Și a alimentat contul clubului cu încă o sumă importantă, după cum Sport.ro a arătat aici.

La scurt timp după fluierul de final, Elias Charalambous a venit la interviul de după meci, de această dată cu pieptul în față, și a vorbit la superlativ despre echipa sa.

„O victorie imensă pentru club, pentru România! Am întâlnit o formație care a jucat la cel mai înalt nivel. Doar FCSB e capabilă de o asemenea răsturnare de scor în fotbalul românesc! Poate că nu ne-am descurcat foarte bine până acum, în acest sezon, dar rămân la părerea că doar un club mare, cum e FCSB, poate reuși o revenire de o asemenea manieră, cum am avut noi acum. Repet: e o victorie care înseamnă enorm! Am pierdut multe puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Ce am reușit însă, în această seară, nu prea se vede în fotbalul românesc“, și-a început discursul tehnicianul cipriot.

Remarcații lui Charalambous: Cisotti, Tănase, Thiam, Chiricheș, Crețu și Toma

În continuarea declarațiilor sale, tehnicianul de 45 de ani le-a bătut obrazul criticilor.

„Mulți oameni au vorbit de rău despre acești băieți minunați. Uneori, în mod nedrept! Sper ca acest rezultat să lea băieților aripi pentru următoarele meciuri. Ei n-au renunțat nici la 3-1 pentru Feyenoord. Și jucătorii veniți de pe bancă au contribuit foarte mult la această victorie. Pe cine aș remarca? Ciso (n.r. – Cisotti), Tase (n.r. - Florin Tănase), Thiam, Chiricheș, Crețu, Mihai Toma, care are doar 17 ani. FCSB e cel mai mare club din România! De asta, putem reuși asemenea rezultate“, a continuat Charalambous.

El a avertizat însă că e obligatoriu ca echipa să revină repede cu picioarele pe pământ.

„Acum trebuie să lăsam capul jos, să facem recuperarea și să ne gândim la meciul de luni, cu Unirea Slobozia, în campionat. Pentru că avem nevoie de puncte! Am rămas în viață în Europa League, dar trebuie să ne concentrăm asupra campionatului“, a spus Charalambous.

Cu cine mai are de jucat FCSB, în Europa League?

*22 ianuarie: Dinamo Zagreb (Croația) – FCSB

*29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce (Turcia)

