"A schimbat complet jocul! / A fost absolut fenomenal!" Ianis Hagi i-a CONVINS pe fanii lui Rangers! Reactiile incredibile dupa meciul cu Celtic

Rangers a invins marea rivala Celtic cu 1-0 si este foarte aproape sa castige un nou titlu in Scotia.

Ianis Hagi nu a fost titularizat de Steven Gerrard pentru acest meci, insa a intrat pe teren la pauza si si-a continuat seria evolutiilor foarte bune.

La doar cateva minute de cand a intrat, Ianis a trimis un sut periculos spre poarta lui Barkas.

De asemenea, internationalul roman a aratat o disponibilitate la efort remarcabila, reusind cateva recuperari si cerand in permanenta mingea intre linii.

Fanii lui Rangers au fost din nou foarte entuziasmati de prestatia mijlocasului de 22 de ani. Acestia au considerat ca Hagi a avut un impact important asupra jocului de la intrarea in teren.

Ei au postat pe Twitter mesaje prin care il catalogau pe Ianis drept un jucator de clasa care a facut un meci fenomenal in 'Old Firm Derby'.

Red card aside, Hagi and his movement have made a big difference this second half. #RANCEL — Peter Keay (@Pedrokeay1) January 2, 2021

Rangers have looked 100x better with hagi but far from convincing — Sam Grainger (@graingerrrrr) January 2, 2021

Hagi has been absoloutly phenominal — Tim Rattler (@HappyWorldAribo) January 2, 2021

#Hagi has made the difference for Rangers in this second half. #rangersvceltic — Joanna Cullen (@JCee12) January 2, 2021

Hagi has been sheer class since he came on. — David Whyte (@Soulstorm99) January 2, 2021 Ianis Hagi is just utter class. — David Whyte (@Soulstorm99) January 2, 2021 Ianis hagi has completely changed this game — the man with no name ???? (@rangerslad1983) January2, 2021