NEBUNIE pentru Ianis Hagi dupa derby-ul GIGANTIC cu Celtic! Fanii au intrat cu zecile de mii ca sa-i scrie! Ce au putut sa-i spuna

Ianis Hagi a jucat o repriza in Rangers 1-0 Celtic.

A fost primul 'Old Firm' pentru el. Si prima victorie. La finalul partidei, managerul Gerrard i-a adresat cuvinte mari in interviul acordat Rangers TV:

"La pauza l-am bagat pe Ianis Hagi, voiam sa aducem o schimbare in joc, nu am fost multumiti de cei 3 din fata. Roofe s-a si accidentat. Ianis a fost extraordinar in repriza a doua, a primit informatia foarte bine, repede, a fost curajos, a cerut mingea in aglomeratie, a facut ceea ce am cautat in prima repriza si nu am avut. Bravo lui! Ne pare rau ca l-am pierdut pe Roofe, desigur".

Hagi a postat pe conturile sale de Twitter si Facebook dupa joc.

"Am inceput anul cu bine. Primul 'Old Firm'. Victorie", a scris Ianis pe net.

Fanii i-au umplut paginile de comentarii. Mii de comentarii l-au facut sa simta cat de important a fost aportul sau in victoria contra marii rivale din Glasgow! (Vezi in galeria foto o parte a mesajelor primite de Ianis)



Starting the year the right way !!! ????

First old firm ✔️

Win ✔️ pic.twitter.com/s5IEPIKBHg — Ianis Hagi (@IanisHagi10) January 2, 2021