EXCLUSIV | Probleme cu seicii pentru Razvan dupa ce i-a facut IMPARATI in Asia! Se vorbeste despre demiterea romanului! Anunt incredibil

Al Hilal a pierdut cu 3-0 meciul din Supercupa Arabiei Saudite cu Al-Nassr.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu nu trece prin cele mai bune momente. Dupa ce a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei in sezonul 2018/19, dar si titlul anul trecut, Al Hilal se gaseste intr-o scadere de forma.

Cu o singura victorie in ultimele cinci meciuri din campionat, dar si finala Supercupei pierduta la scor de neprezentare, relatia lui Razvan Lucescu cu oficialii clubului s-a racit, iar tensiunile sunt din ce in ce mai evidente dupa seria neconvingatoare.

Conform surselor www.sport.ro, seicii ar lua in calcul o posibila despartire de antrenorul roman care a reusit sa aduca cea mai mare performanta din istoria clubului in momentul in care a castigat Liga Campionilor Asiei. Conducatorii clubului au vorbit in cercurile lor de apropiati despre despartirea de Lucescu Jr.

Mai mult decat atat, fanii au fost nemultumiti de rezultatul din Supercupa si le-au cerut conducatorilor sa-l readuca pe banca pe legendarul Sami Al-Jaber.

De cealalta parte, Razvan Lucescu, care mai are contract pana la finalul sezonului cu Al Hilal, ar fi si el nemultumit de situatia de la club.

Cele mai recente dispute cu arbitrii, eliminarea din Champions League dupa focarul de Covid-19 de la club, dar si rezultatele slabe sunt argumentele care au dus la raceala dintre cele doua parti.

Al Hilal este pe locul doi in Arabia Saudita, cu 30 de puncte obtinute in 15 meicuri jucate, iar in cele cinci meciuri din acest an disputate, au reusit sa castige unul singur, pe teren propriu cu Al Taawon.