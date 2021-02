Eric se INTOARCE in Liga 1! Aflat si pe lista lui Dinamo, e aproape sa SEMNEZE cu noul club dupa despartirea de Voluntari! Unde va juca

Eric de Oliveira (35 ani) nu este gata sa se retraga din fotbal!

Fotbalistul a ramas liber de contract in iarna, dupa despartirea de FC Voluntari, echipa pentru care evolua de un singur an. Brazilianul a atras atentia oficialilor lui Dinamo, iar Mario Nicolae a declarat ca se afla pe lista 'cainilor'.

Cu toate astea, Eric ar fi foarte aproape de o revenire la Gaz Metan Medias, anunta Gazeta Sporturilor. Numirea lui Teja ar putea facilita transferul lui Eric, datorita relatiei bune pe care acesta a avut-o cu antrenorul in perioada petrecuta la Voluntari.

Brazilianul a fost adus de Gaz Metan in Romania de la Metropolitano, in 2007, pentru 125 000 de euro, iar in 2011 a plecat, liber de contract, la Karpaty. A mai jucat la Gaz Metan in sezonul 2012/12, dar si in 2016/17.

Mjlocasul ofensiv a strans 147 de meciuri in tricoul lui Gaz Metan, in care a reusit sa inscrie 36 de goluri si sa ofere 31 de pase de gol.