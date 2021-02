FC Hermannstadt - Gaz Metan, LIVE TEXT de la ora 15:00 | Jucatorii lui Ciobotariu, fara victorie in 2021! Echipele probabile 

15:00

FC HERMANNSTADT - GAZ METAN

Prima partida de astazi este FC Hermannstadt - Gaz Metan Medias.

Inaintea acestui meci, sibienii sunt pe locul 15, cu 17 puncte, iar Gaz Metan ocupa a zecea pozitie a clasamentului, cu 24 de puncte.

FC Hermannstadt echipa din Sibiu nu a mai castigat de la jumatatea lunii decembrie. In cele 5 etape din acest an, FC Hermannstadt a obtinut doua remize, cu Academica Clinceni (0-0) si Chindia Targoviste (1-1), si a pierdut in fata celor de la Dinamo (0-2), CFR Cluj (1-3) si FC Botosani (0-1).

Gaz Metan a avut un inceput bun de an, reusind sa obtina doua victorii si doua remize in primele etape din 2021. Singura infrangere suferita in acest an a avut loc saptamana trecuta, in fata celor de la Dinamo (1-2).

In meciul tur, cele doua echipe au remizat, scor 1-1.

Partida dintre FC Hermannstadt si Gaz Metan Medias este programata de la ora 15:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:





FC Hermannstadt: Cristiano - Matel, Viera, Stoica, Issah - Buzan, Dalbea, Addae - Petrescu, Karanovici, Mayoral

Gaz Metan: Plesca - Butean, Yuri, Larie, Trif - Alceus, Francisco - Costea, Deaconu, Chamed - Valente