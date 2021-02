CFR Cluj - Viitorul, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Cu o victorie, CFR ramane la un punct in spatele liderului FCSB! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Cel mai important meci al zilei din Liga 1 le pune fata in fata pe CFR Cluj si FC Viitorul.

Dupa 20 de meciuri, CFR Cluj se afla pe locul 2 in clasamentul din Liga 1, cu 44 de puncte, in timp ce FC Viitorul este pe a noua pozitie, cu 25 de puncte.

In cele 5 etape disputate in 2021, campionii en-titre ai Romaniei au obtinut 4 victorii, cu Academica Clinceni (3-1), Sepsi Sf. Gheorghe (1-0), FC Hermannstadt (3-1) si Chindia Targoviste (1-0), si o remiza, in meciul cu Astra Giurgiu (1-1).

De cealalta parte, FC Viitorul a obtinut 5 rezultate de egalitate in acest an, in compania celor de la UTA Arad (0-0), FCSB (2-2), Universitatea Craiova (1-1), Sepsi Sf. Gheorghe (3-3) si Astra (1-1).

In ciuda faptului ca jucatorii lui Mircea Rednic nu au castigat nici un meci de 5 etape, antrenorul CFR-ului este convins ca oaspetii le vor pune probleme.

"Cu siguranta, Viitorul ne va pune in dificultate pentru ca este un adversar de playoff. Eu sunt sigur ca ne vom mai intalni in acest sezon cu Viitorul. Eu nu ma iau nici dupa observatia ca FC Viitorul are foarte multe rezultate de egalitate.

E adevarat, insa in acelasi timp ei nu au mai pierdut din decembrie, un lucru important. Viitorul vine cu nevoie de puncte, dar speram sa facem un joc exact si sa ne impunem. Luckassen le va lipsi, cu siguranta, dar au mijloace ca sa suplineasca absenta lui", a declarat Edi Iordanescu, la conferinta de presa dinaintea partidei.

In meciul tur, pe terenul constantenilor, cele doua echipe au remizat, scor 1-1.

Partida dintre CFR Cluj si FC Viitorul este programata de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Aurelio, Itu, Pereira - Chipciu, Debeljuh, Costache

FC Viitorul: Cojocaru - Benzar, Ghita, Dobrosavlevici, Boboc - Ciobanu, Artean, Babunski - Matan, Ganea, Ely Fernandes