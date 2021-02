Ianis Hagi, declarat 'omul meciului' de BBC dupa golul cu St. Johnstone: "Momentul sau de magie a fost o scanteie stralucitoare!"

Ianis Hagi a marcat singurul gol al meciului dintre Glasgow Rangers si St. Johnstone.

Mijlocasul de 22 de ani a luat o actiune pe cont propriu in minutul 52 si a inscris cu un sut frumos la coltul scurt din afara careului.

Goal!!! ⚽️

Rangers 1-0 St. Johnstone

Ianis Hagi gets the opener.

???????????? pic.twitter.com/xvp56ob8AS — Rossco (@Rossco5055) February 3, 2021

Jurnalistii de la BBC l-au desemnat pe internationalul roman cel mai bun jucator al partidei, notand ca "Momentul sau de magie a fost o scanteie stralucitoare si a adus victoria intr-un meci altfel discret".

De asemenea, The Guardian a notat ca Ianis l-a ajutat cu acest gol pe Gerrard sa ajunga la 100 de victorii pe banca lui Rangers.

"Hagi il ajuta pe Steven Gerrard sa ajunga la 100 de victorii ca manager al lui Rangers”. ”Ianis a adus golul castigator dupa pauza, ca sa-i asigure antrenorului sau ca are un numar de victorii cu trei cifre.

Ryan Jack l-a servit pe Hagi, in partea dreapta, iar romanul a luat initiativa. A patruns in marginea careului si apoi a trimis un sut care l-a invins pe Zander Clark", au scris dupa meci jurnalistii de la The Guardian.

De asemenea, si publicatia Football Fancast a apreciat jocul facut de fostul fotbalist de la Viitorul, evidentiind faptul ca Ianis a fost o amenintare constanta pentru poarta adversa si a fost de asemenea jucatorul de pe teren cu cele ami multe dueluri 1 la 1 castigate.

"Scena a fost pregatita ca Ianis Hagi sa uimeasca si sa straluceasca. Iar el nu a dezamagit. Daca vedeta Kent a avut un randament scazut, tanarul international roman a condus show-ul. S-a dovedit mereu o amenintare. A sutat de doua ori pe poarta si a castigat sase dueluri, cele mai multe din meci.

Aparitiile sale din acest sezon nu sunt surprinzatoare, daca ne gandim la cum influenteaza jocul echipei", a notat sursa citata.