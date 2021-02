LPF transeaza razboiul CSA - FCSB: "Lucrurile sunt clare!" Raspunsul oficialului Ligii cand a fost intrebat de marca, palmares si conditia de promovare

Liga Profesionista de Fotbal a realizat o emisiune saptamanala in care oficialii le raspund fanilor la cale mai importante intrebari.

Astfel, secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit despre conflictul juridic dintre CSA Steaua si FCSB, lamurind punctual doua dintre cele mai intalnite intrebari.

1. Are CSA Steaua dreptul sa promoveze in Liga 2, in actuala forma?

"Sunt oameni care se intreaba daca Steaua poate promova in forma actuala. Am spus-o si eu, dar si cei de acolo, sub o forma sau alta. Conform legislatiei nationale, nu poti fi membru decat daca esti club de drept privat. In acest moment, CSA este de drept public. Cand va ajunge in Liga 2, e obligat sa isi schimbe forma de activitate.

Daca face asta, va castiga juridic posibilitatea de a evolua in Liga 1. Evident, in masura in care castiga acest drept sportiv.

Cand se discuta transferul, trebuie sa fie vorba de un investitor privat. Aici este o discutie mai complexa. In ceea ce priveste fotbalul, lucrurile sunt clare. Ai incalca cele doua tratate ale Uniunii Europene. Ca sa clarificam. E clar, la nivelul Ligii 2 va fi nevoie de un transfer", a spus Justin Stefan in Live-ul de pe Facebook-ul LPF.

2. Cine detine marca si palmaresul?

"Lucrurile sunt clare. Marca e la Armata, conform hotararilor judecatoresti. Palmaresul nu e transat. FCSB afirma ca e continuatoarea, atat timp cat CSA Steaua si-a reinfiintat sectia de fotbal abia in 2017.

Conform instantelor, s-a stabilit ca marca FC Steaua Bucuresti apartine Clubului Sportiv al Armatei. In 2016, FCSB si-a schimbat denumirea, respectand decizia instantelor. Au fost intrebari in ceea ce priveste palmaresul, m-am interesat si eu.

Am solicitat explicatii de la UEFA. Avant in vedere ca litigiul celor doua s-a referit doar la marca, nu la lotul de jucatori, la locul din Liga 1 sau la alte lucruri, continuitatea, in opinia forului european, nu a fost pusa sub semnul intrebarii", a adaugat secretarul general.