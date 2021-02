ULUITOR! Zapata, tu esti? :) Portarul de la Botosani, GAFA MONUMENTALA in meciul contra Chindiei! Ce a putut sa faca Hankic

Botosani a jucat in deplasare cu Chindia Targoviste in etapa cu numarul 21 din Liga 1.

Echipa lui Emil Sandoi a inceput excelent meciul, iar in minutul 11 ​​conducea deja cu 2-0. In minutul 5 Daniel Florea a fost tras in careu de Patache, iar Ovidiu Hatega a dictat penalty.

Daniel Popa to transformat will make emotional progress of the 11 meters, inainte ca the Ploiesti știe dacă petreaca faza campionatului.

In minutul 11, Tiganasu a trimis o pasa spre propriul portar, insa Hankic nu a putut controla mingea care a intrat in poarta, aducand aminte de celebrul moment din 2010 cand Robinson Zapata, aflat in poarta FCSB-ului, a scapat mingea intr-un mod asemanator intr-un derby cu Dinamo.