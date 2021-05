"A devenit esential!" Razvan Marin, laudat in presa din Italia dupa prestatiile din acest sezon! Italienii i-au cerut scuze mijlocasului roman: "Asta este numit caracter!"

Cagliari s-ar putea salva de la retrogradare in Serie A!

Desi a fost condamnata la retrogradare, Cagliari pare ca si-a revenit, iar in ultimele etape a reusit sa obtina trei victorii consecutive, adunand 31 de puncte in clasament in cele 33 de meciuri jucate.

Echipa lui Razvan Marin este prima deasupra liniei retrogradabile, iar mijlocasul a fost decisiv in acest sezon, contribuind la prestatia buna a echipei sale din ultimele meciuri.

Criticat intens de presa din Italia pentru startul de sezon, jurnalistii italieni i-au dedicat un editorial in care i-au laudat evolutia si prestatiile. Cei de la Calcio Casteddu precizeaza ca i-au interpretat gresit rolul lui Marin in echipa.

"Romanul devenise emblema unui management defectuos pe piata transferurilor, dar cu implicarea antrenorului Semplici a devenit esential. Vazand ce a facut in utima vreme, este firesc sa ne intrebam cum a fost posibil sa-i intelegem gresit rolul atat de mult timp. Razvan Marin va fi, fara indoiala, cea mai mare absenta impotriva lui Napoli, dar pentru cele doua finale cu Benevento si Fiorentina ar putea fi arma suplimentara a unui Cagliari care inca mai spera la salvare. Razvan Marin a devenit echilibrul de la centrul terenului. Romanul a reusit in sfarsit sa fie acel mijlocas box to box.

Marin cauta poarta de la distanta si accepta si incursiunile, dar este intotdeauna gata sa isi protejeze colegii, dubland in faza de acoperire. Inima si plamanii unui jucator foarte criticat in prima sa parte la echipa au iesit la iveala, in cel mai disperat moment al sezonului. Acest lucru inseamna caracter", au scris italienii.

35 de meciuri a jucat Razvan Marin pentru Cagliari in acest sezon, in care a reusit sa inscrie de trei ori si sa ofere si cinci pase de gol.