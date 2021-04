Probleme pentru Razvan Marin la Cagliari! Un titular a izbucnit: "Cuiva ii lipseste personalitatea!" Cum a raspuns romanul

Cagliari a pierdut in ultima etapa, 0-1, pe terenul celor de la Inter.

Aflata in mari dificultati in lupta pentru retrogradare, Cagliari sta pe un "butoi de pulbere", dupa ce unul dintre cei mai importanti si reprezentativi jucatori, Radja Nainggolan, a oferit o declaratie mai mult decat surprinzatoare, care nu a facut altceva decat sa tensioneze si mai mult atmosfera de la echipa. Belgianul, trecut si pe la AS Roma si Inter, a oferit un punct de vedere interesant, si anume: "cuiva ii lipseste personalitatea".

Starul a evitat sa rosteasca insa un nume. La interviurile de dinaintea meciului cu Inter Milano, Razvan Marin a fost intrebat daca a fost deranjat de afirmatia colegului sau de la Cagliari. Internationalul roman a avut o reactie retinuta.

Razvan Marin a spus ca Radja Nainggolan incearca, prin experienta uriasa pe care o are, sa-i ajute foarte mult pe ceilalti jucatori.

"Cu Radja vorbesc des, chiar si in franceza, o limba pe care o avem in comun. Are o mare experienta si a jucat la niveluri foarte ridicate. El ne ofera multe sfaturi. Cu siguranta vom vorbi in vestiar”, a comentat Razvan Marin, citat de calciocasteddu.it.

Leonardo Pavoletti, colegul sau din atacul lui Cagliari, a fost insa ceva mai acid. Jucatorul in varsta de 32 de ani sustine ca Radja Nainggolan ar fi trebuit sa faca acea afirmatie in fata vestiarului, nu in public. "In timpul saptamanii am vorbit despre mai multe lucruri. In anumite privinte, Radja are dreptate, dar cu siguranta acest lucru ar trebui sa ramana in vestiar", a spus Leonardo Pavoletti.