Razvan Marin a inscris in meciul cu Parma si a ajuns la doua goluri in Serie A.

Titular in derbyul romanilor din Serie A, Razvan Marin a sutat din marginea carului in minutul 66, iar Luigi Sepe nu a putut opri mingea sa intre in poarta. Golul lui Marin vine dupa ce, in urma cu 7 minute, celalalt roman titular in meci, Dennis Man, a inscris cu un sut superb.

Este primul gol din 2021 pentru Razvan Marin. Ultimul sau gol marcat dateaza din 6 decembrie 2020, din egalul cu Hellas Verona, 1-1. In schimb, Marin are 3 pase decisive in cont.

Mijlocasul a venit la Cagliari de la Ajax, sub forma de imprumut, la inceputul sezonului, cu obligatie de cumparare, in vara. Marin a marcat golul de 2-3, pentru echipMijlocasul a venit la Cagliari de la Ajax, sub forma de imprumut, la inceputul sezonului, cu obligatie de cumparare, in vara. Marin a marcat golul de 2-3, pentru echipa sa