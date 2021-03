Razvan Marin, gata pentru SOCUL cu Germania lui Low: "Putem scoate un rezultat pozitiv cu ei!" Ce a spus dupa victoria cu Macedonia

Romania a debutat cu o victorie in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

Echipa lui Mirel Radoi a invins Macedonia de Nord cu scorul de 3-2, dupa un final de meci dramatic in care s-au marcat 3 goluri in 4 minute. Nord-macedonenii au egalat la 2 cu doua goluri in minutele 82 si 83, dar Ianis Hagi a adus victoria Romaniei in minutul 86 dupa o pasa a lui Razvan Marin.

Mijlocasul lui Cagliari a spus la conferinta de presa de dupa meci ca astfel de momente de desincronizare in aparare nu ar mai trebui sa apara daca nationala vrea sa aiba sanse reale la calificare.

De asemenea, Marin s-a aratat extrem de increzator inaintea meciului cu Germania de duminica. El a spus ca nationala are sanse mari sa obtina un rezultat bun impotriva campioanei mondiale.

"Sincer am simit ca o sa vina mister langa noi. Azi dimineata i-am transmis lui Ianis ca o sa vina si ca o sa fie langa noi. E important sa fie langa noi, conteaza cand este pe banca, ne ajuta.

Pana la urma e bine ca am castigat. Din pacate am avut acele 5-10 minute cand ne-am pierdut putin capul, am luat acele doua goluri. Daca vrem sa ne calificam si sa facem ceva in grupa asta cred ca asemenea momente nu ar mai trebuie sa se repete, aici ma inclus inclusiv pe mine, e vorba despre toti.

Stim cu totii ce fel de echipa este Germania. Avem 3 zile pana la meci, o sa il pregatim foarte bine si vom vedea. Imi doresc foarte mult sa scoatem un rezultat pozitiv. Eu cred ca avem valoare si trebui sa avem incredere in noi si sa iesim cu capul sus la finalul meciului.

Personal nu iau in calcul alta varianta decat 4 puncte in cele doua meciuri. Am incredere in mine, in colegi, in staff si sunt convins ca putem sa scoatem un rezultat bun cu Germania", a spus Razvan Marin la conferinta de presa de dupa meci.