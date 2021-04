Razvan Marin, alaturi de Haaland si Griezmann dupa victoria cu AS Roma! In ce top impresionant a fost inclus romanul

Razvan Marin a reusit o prestatie excelenta in meciul dintre Cagliari si AS Roma din weekend.

Fotbalistul a inscris un gol si a dat o pasa decisiva in repriza secunda, contribuind semnificativ la victoria echipei sale cu scorul de 3-2. In urma acelui succes, Cagliari a urcat pe o pozitie neretrogradabila in clasamentul din Serie A.

Evolutia lui Razvan Marin nu a fost trecuta cu vederea. Statisticienii de la BeSoccer Pro l-au inclus pe roman in topul celor mai buni fotbalisti ai etapei din weekend din cele mai importante 5 campionate din Europa.

Astfel, Marin a fost reprezentantul Serie A in aceasta lista impresionanta din care nu lipsesc Antoine Griezmann, care a reusit o dubla cu care a intors scorul in meciul cu Villarreal, si Erling Haaland, care a inscris doua goluri in duelul cu Wolfsburg.

Ceilalti doi fotbalisti care au fost numiti 'Jucatorii etapei' de catre cei de la BeSoccer sunt Timo Werner, care a marcat golul victoriei cu West Ham, si Burak Yilmaz, cel care a reusit doua goluri si un assist in partida contra celor de la Olympique Lyon.

Razvan Marin va rata urmatorul meci al lui Cagliari din Serie A. Romanul nu va juca impotriva lui Napoli din cauza unei suspendari.