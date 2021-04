GOOOOL RAZVAN MARIN in fata Romei! Executie fantastica din afara careului, Lopez n-a putut sa faca nimic!

Razvan Marin pune umarul din plin in lupta lui Cagliari pentru evitarea retrogradarii!

In minutul 57 al jocului cu Roma, Marin si-a adus echipa in avantaj cu un sut superb de la 22 de metri. Pau Lopez a plonjat, insa executia lui MArin a fost plasata perfect si nu i-a dat nicio sansa goalkeeperului spaniol. 7 minute mai tarziu, Marin a batut excelent un corner si Joao Pedro a facut 3-1!



Golul reusit cu Roma este al 3-lea pentru Marin in acest sezon din Serie A, dupa cele din meciurile cu Verona si Parma.