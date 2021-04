"Energie pura! Ce meci a facut!" Razvan Marin, laudat de presa din Italia dupa meciul cu AS Roma! Ce note a primit romanul 

Echipa lui Razvan Marin, Cagliari, a reusit o victorie importanta in fata celor de la AS Roma, scor 3-2.

Unul dintre golurile gazdelor a fost inscris de romanul de 24 de ani, care a marcat pentru 2-1 dupa un assist al lui Giovanni Simeone, cu un sut superb, de la 20 de metri.

In plus, Marin a reusit si o pasa decisiva, la golul de 3-1 semnat de Joao Pedro, centrand din corner.

Dupa meci, jurnalistii italieni l-au laudat pe mijlocasul lui Cagliari. Cei de la TuttoMercatoWeb i-au acordat cea mai mare nota, 7,5, plasandu-l la egalitate cu Joao Pedro, si au remarcat energia fotbalistului roman.

"Energie pura! Face ceea ce ii cere Semplici. Construieste, dar apare si la finalizare. Raspunde prezent si lumineaza repriza secunda. Sutul sau cu piciorul drept din afara careului il invinge pe Pau Lopez, iar apoi ii pune mingea pe cap lui Joao Pedro, la golul de 3-1", au notat italienii.

Cei de la Il Messaggero i-au acordat nota 6,5, iar jurnalistii de la Cagliari News 24 l-au notat cu 7,5, scriind ca romanul a facut, inca o data, un meci foarte bun.

"Are calitati excelente!"



Razvan Marin a fost laudat si de antrenorul lui Cagliari la conferinta de presa. Leonardo Semplici a spus ca romanul este in progres, iar calitatile sale sunt tot mai vizibile.

"Eu nu l-am antrenat in prima parte a campionatului, dar are calitati excelente si le arata. Creste, si-a schimbat modul de a juca in comparatie cu ceea ce facea in trecut. Noi incercam sa-i punem calitatile in valoare", a declarat Semplici.

In urma victoriei cu AS Roma, Cagliari a urcat pe locul 17, primul care asigura mentinerea in Serie A, fiind la egalitate de puncte cu Benevento, care a cazut pe prima pozitie retrogradabila.