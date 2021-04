Razvan Marin poate prinde transferul carierei dupa ce a facut show cu AS Roma! Ce club puternic este interesat de el

Razvan Marin a impresionat in meciul cu AS Roma.

Razvan Marin ar putea ajunge la AS Roma, echipa in fara careia a facut spectacol ieri.

Imediat dupa duelul dintre Caliagri si AS Roma, din etapa a 33-a a Serie A, castigat de Cagliari cu scorul de 3-2, unde Marin a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva, sefii lui AS Roma s-au interesat de jucatorul roman, scrie SpotMedia.

De altfel, acestia il urmaresc inca de cand acesta evolua pentru Standard Liege. Marin a avut atunci de ales intr AS Roma si Ajax, acesta facandu-si alegerea in favoarea olandezilor.

Acum insa isi doreste sa plece, mai ales ca echipa lui se afla intr-un moment dificil, fiind implicata in lupta pentru evitarea retrogradarii.

Cagliari va trebui sa plateasca, in vara, 10 milioane de euro pentru el, avand obligativitatea de cumparare definitiva la finalul sezonului. Clubul italian vrea sa obtina 15 milioane de euro in schimbul lui.

Razvan Marin a fost laudat si de antrenorul lui Cagliari la conferinta de presa, dar si de presa din Italia. Detalii AICI.

In urma victoriei cu AS Roma, Cagliari a urcat pe locul 17, primul care asigura mentinerea in Serie A, fiind la egalitate de puncte cu Benevento, care a cazut pe prima pozitie retrogradabila.