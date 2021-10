Îl acuză pe Becali de omor și cere arestarea acestuia! Un om de afaceri, deranjat de campania dusă de Becali

Nati Meir, omul de afaceri care în trecut a încercat să preia Rapid și chiar FCSB, îl acuză pe Gigi Becali de omor și cere arestarea acestuia.

Afaceristul crede că Gigi Becali prin declarațiile antivaccinare pe care le face condamnă oamenii la moarte. Iată mesajul postat de acestea pe contul personal de Facebook.

„Buna dimineata Romania!!! Nu stiu cum dar am avut astăzi duminica 31.10.2021 se vad Realitatea tv pe facebook care a scris despre Gigi Becali.

Cred ca Dl Becali trebuie se fie arestat pentru omor ca spune la tv se nu vă vaccinați contra Corona Covid 19. Am avut si eu un prieten in Romania de 63 de ani avocat Bujor Neculai care a vorbit la fel ca Gigi Becali si acum se odihnește la Belu in București a murit înainte cam 2 săptămâni un om tare ca a crezut ca Gigi Becali. Oamenii ca Becali trebuie se fie arestat pentru Omor!! Cu respect Nati Meir Israel” scrie Meir pe rețelele sociale.

În ultimele 24 de ore, pe teritoriul României au fost înregistrate 7.424 de infectări cu SARS-CoV-2 şi s-au raportat 427 de decese.