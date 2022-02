Omul care i-a oferit lui Becali 100 de milioane de euro pentru Steaua se judecă pentru pensia specială: „Aștept un telefon de la Gigi”

În 2007, Nati Meir (66 ani) îi oferea lui Gigi Becali (63 ani) 100 de milioane pentru Steaua București, cum se numea atunci. Însă patronul clubului roș-albastru nu a dorit să reunțe la echipa care era calificată în grupele UEFA Champions League.

Nati Meir: „Aștept un telefon de la Gigi”

„Aștept doar un telefon de la prietenul meu, Gigi Becali, pentru a începe negocierile. Dacă vrea, eu dau 100 de milioane de euro, normal, eșalonat, și iau Steaua”, spunea Nati Meir, pentru Cancan, în urmă cu 15 ani.

În 2022, fostul deputat al PRM-ului, din perioada 2004-2008, își cere drepturile. A dat în judecată Parlamentul României pentru că nu a beneficiat de pensia specială. După spusele omului de afaceri, acesta a fost păgubit de statul român cu peste 100.000 de euro.

Nati Meir: „Vor merge la CEDO și voi da România în judecată”

„Da, am dat în judecată Parlamentul României, sunt avocații mei care se ocupă de tot. Mă costă mult și dosarul se plimbă de la o instanță la alta. Însă nu mă las, am 67 de ani, deci am timp ca, până mor, să reușesc să-mi obțin drepturile pe care le merit ca fost parlamentar.

Pensia de fost parlamentar este, în România, cam 1.300 – 1.700 de euro pe lună, deci am peste 100.000 de euro de primit. Dacă justiția de la voi nu-mi face dreptate, voi merge la CEDO și voi da România în judecată. Și voi cere 1 milion de euro, nu doar 100.000 de euro”, a declarat Nati Meir pentru Fanatik.