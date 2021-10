Gigi Becali merge până în pânzele albe cu un singur om. "N-am cunoscut așa ceva în viața mea!"

Ionuț Luțu e un caz emblematic pentru talentații sportivi români care nu și-au calculat bine pașii în viață. Alegerile i-au costat pe mulți, însă și pentru mulți dintre ei au apărut în cale oameni care le-au făcut bine când toți apropiații le trântiseră ușa în nas.

Ionuț Luțu, cariera de după viața agitată din fotbal. Gigi Becali, omul potrivit la timpul potrivit

Căpitanul României la Europeanul de tineret din 1998 a dus mereu o viață după propriile reguli. Oameni din fotbalul românesc susțin că și-a irosit talentul cu care a fost înzestrat și, de multe ori, a luat decizii greșite.

Cunoscut pentru driblingurile fine încă de pe vremea în care juca la reprezentativa de juniori U 15 condusă de Adrian Boingiu, Ionuț Luțu a făcut parte dintr-o generație extraordinară a fostbalului românesc.

Viața extrasportivă agitată l-a făcut să nu aibă continuitate la formațiile care-i dăduseră credit, iar până la finalul carierei a strâns peste 20 de formații în CV.

Retras din activitate, Luțu a devenit om apropiat al lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, iar relația dintre cei doi l-a determinat pe Dumitru Dragomir să spună că fostul decar e ca un copil pentru omul de afaceri din fruntea roș-albaștrilor.

"Becali are încredere în Luțu"

„Lui Luțu îi spune: «Ia de acolo, dă acolo». Are o încredere în Luțu cum nu am întâlnit, iar om mai loial decât Luțu nici nu am cunoscut în decursul vieții mele. Luțu este exemplul angajatului loial al patronului. Am și eu așa ceva! Am patru la mine la societăți la fel ca Luțu, adică pui în mâinile lor viața. Am și eu așa ceva!

Nu e riscant, dacă ai încredere ca în copiii tăi și ei să trăiască bine lângă tine, nu numai să îi exploatezi, nu numai să dai cu biciul în ei, pentru că asta nu înțeleg unii dintre cei care au făcut avere extraordinară. Vor numai ei să facă burta mare, în loc să ajute pe toată lumea. Nu, cei de lângă tine trebuie să trăiască bine!

Păi, dacă pe Luțu l-a făcut fericit cu casă și pentru el, și pentru fată, cum să nu îi fie loial? A, am văzut caractere murdare, dar ăștia ți-i alegi tu. Prietenii ți-i alegi tu, familia ți-o dă Dumnezeu„, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit prosport.ro.

Gigi Becali a vrut să-l numească antrenor la FCSB în urmă cu trei ani

În urmă cu trei ani, după un meci pierdut cu Craiova, scor 1-2, cu Nicolae Dică antrenor la trupa roș-albastră, Becali uimea cu o declarație făcută la nervi.

"De ce îl iau eu pe Luţu? Am o ambiţie, să demonstrez că el va fi cel mai mare antrenor al României. Asta e strategia mea, aşa fac pentru a câştiga bani din fotbal", a spunea Becali.

Luțu a rămas însă omul bun la toate. E șofer pentru Becali, dar și sfătuitor când vine vorba despre jucătorii cu o tehnicitate ridicată, care pot face diferența.

Ionuț Luțu are licența A de antrenor. Poate fi secund în Liga 1

Ionuț Luțu are licența A de antrenor, diplomă ce-i permite să fie secund și și-a făcut până acum practica la grupele de juniori ale FCSB-ului. La Steaua a evoluat în sezonul 1999-2000 și a avut o scurtă perioadă jucată și la Galatasaray.

În trecut, Adrian Boingiu, unul dintre șlefuitorii de talente din fotbalul românesc povestea: "La un meci, Luțu a driblat șase adversari, s-a întors, a vrut să mai dribleze și portarul, dar a ratat. Talent mare". Boingiu, ultima dată secundul lui Rădoi la naționala de tineret, e în prezent antrenor la Chelsea București.