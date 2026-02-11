Cu Radu Drăgușin pe teren, Tottenham a pierdut pe teren propriu în fața lui Newcastle, scor 1-2, în etapa cu numărul 26 din Premier League.

Thomas Frank, pe lista lui Crystal Palace

Eșecul suferit acasă a fost picătura care a umplut paharul pentru șefii lui Spurs, care, a doua zi după meci, au decis să îl înlăture de la echipă pe Thomas Frank, chiar și în condițiile în care antrenorul declara imediat după finalul meciului că cei din conducerea clubului l-au asigurat că va rămâne la echipă ”1000%”.

”Clubul a luat decizia de a face o schimbare în ceea ce privește antrenorul, iar Thomas Frank va pleca astăzi.

Thomas a fost numit în iunie 2025 și am fost hotărâți să îi oferim timpul și sprijinul necesare pentru a construi un viitor împreună.

Cu toate acestea, rezultatele și prestațiile echipei au făcut ca cei din conducerea clubului să ajungă la concluzia că este necesară o schimbare în acest punct al sezonului”, se arată în comunicatul clubului.

Totuși, plecarea lui Thomas Frank de la Tottenham poate fi de bun augur pentru antrenorul danez. Conform presei britanice, Frank ar fi pe lista lui Crystal Palace. Oliver Glasner a anunțat deja că va părăsi echipa la finalul sezonului și nu este exclus ca Crystal Palace să ia în considerare să numească mai devreme un nou antrenor pe banca tehnică.

În mod ironic, după demiterea lui Thomas Frank de la Tottenham, s-a vehiculat că Glasner ar putea ajunge pe banca lui Spurs.