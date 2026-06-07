Destinație surprinzătoare pentru Denis Drăguș! Marius Șumudică a dezvăluit echipa care insistă pentru atacant

Tehnicianul alături de care Drăguș a impresionat la Gaziantep anticipează o plecare iminentă. „Sunt ferm convins că sunt deja discuții și își va găsi echipă. Eu din câte știu, Konyaspor în momentul de față își dorește foarte mult să-l ia. Este un club foarte serios, un club foarte ok din Anatolia, un club puternic și știu că își dorește foarte mult să-l ia” , a transmis Șumudică, potrivit Fanatik .

Atacantul naționalei mai are un acord valabil două sezoane cu formația din Trabzon, însă o altă echipă din prima ligă turcă face pași concreți pentru obținerea semnăturii sale. Potrivit antrenorului român, fotbalistul ar putea ajunge la un club care a disputat finala Cupei Turciei în sezonul recent încheiat.

Salariul uriaș, principalul obstacol

Mutarea ar putea fi totuși îngreunată de aspectul financiar. Drăguș beneficiază de un salariu substanțial la actuala echipă, sumă pe care puține formații o pot acoperi.

„Are un contract foarte mare. V-am spus, câștigă aproape 1.600.000 de euro pe an, ceea ce e foarte greu să-i plătească orice echipă în Europa în momentul de față, mai ales că vine după anul ăsta”, a mai spus antrenorul român.

În plus, Șumudică a ținut să-i amintească lui Drăguș că are nevoie de minute dacă vrea să rămână în vederile lui Gică Hagi pentru echipa națională.

„Denis are nevoie să joace. Dacă Denis va înțelege că trebuie să-și facă treaba cum și-a făcut-o în momentul când a fost cu mine la Gaziantep și a avut cel mai bun sezon din cariera lui, marcând 15 goluri, și va avea parte de un antrenor care să-l sprijine, este jucător de primele cinci campionate, deoarece are calități native”, a concluzionat tehnicianul.