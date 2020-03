Cel mai tanar patron de club din Anglia este un roman! Are 18 ani si il cheama Radoi

Romanul conduce o echipa din Londra infiintata in 1948, care s-a numit si FC Red Dogs.

Mihai Alexandru Radoi este considerat cel mai tanar patron al unui club de fotbal din Anglia. In 2007, pustiul de 18 ani a plecat in Anglia, impreuna cu parintii sai originari din Tg. Jiu, iar acestia si-au deschis o afacere de succes in Londra, un magazin cu produse romanesti si balcanice, dar si o brutarie, cu paine proaspata si produse de patiserie.

„Mie nu imi placea inainte fotbalul in mod deosebit. Imi placea sa ma uit la el, jucam cu prietenii, jucam la scoala, dar nu eram fanatic, pana acum vreo 4 ani. Dupa tot ce s-a intamplat, am devenit mai fanatic si de atunci numai fotbal visez, numai fotbal traiesc. Inainte de a prelua echipa, erau niste baieti care jucau fotbal, m-au chemat si pe mine intr-o zi, am mers cu ei si am facut o echipa de fotbal acolo, pe teren mic, gen 4+1 sau 5+1. Apoi mi-a venit ideea sa fac ceva mai mare. Am avut niste probleme cu organizatorii de la competitiile acelea de fotbal pe teren redus si am zis <asta nu e de noi, hai sa facem altceva, facem o echipa de 11>. Aveam 16 ani atunci cand am infiintat echipa. A fost dificil la inceput si inca este dificil, adica avand 18 ani acum, jucatorii care vin la echipa sau chiar sponsorii, nu prea m-au luat in serios la inceput.

Echipa a fost infiintata in 1948, sub numele Chingford Football Club. In 1997, au schimbat numele in Chingford United Football Club, iar in 1999 s-a desfiintat. Apoi, in 2017, am decis sa deschid o echipa de fotbal pentru romanii din Londra, pe care am numit-o FC Red Dogs, pentru ca mai multi jucatori tineau cu Dinamo, iar anul infiintarii celor doua echipe este similar. Apoi am decis ca echipa sa se numeasca Chingford United, deoarece isi are baza in districtul londonez Chingford, iar vara aceasta, federatia ne-a contactat si ne-a intrebat daca dorim istoria din 1948. Am acceptat. Momentan ne aflam in divizia a 13-a din 24 ale fotbalului englez, iar in primul sezon ne-am indeplinit obiectivul, anume sa nu retrogradam. In acest sezon, daca reusim promovarea, vom urca direct in divizia a 11-a. Echipa s-a schimbat complet, avem antrenori noi, jucatori noi, mai avem doar doi de anul trecut. Jucatorii sunt semi-profesionisti, adica au serviciu si vin la meci in weekend”, a declarat micul Radoi.

Romanul este in ultimul an de liceu si vrea sa devina detectiv in Metropolitan Police Service. El este fan Arsenal si a incheiat un parteneriat oficial cu Pandurii Tg. Jiu, echipa care joaca Liga 2 din Romania. Pe sigla echipei se afla un leu similar cu cel de pe logo-ul lui Turris Turnu Magurele si culoare de atletism asemanatoare celor de pe stema Universitatii Craiova, iar motto-ul echipei este „United till we die” („United pana la moarte”), aducand aminte de cantecele fanilor lui Dinamo, la fel ca si culorile echipamentului, alb si rosu. Lotul este format exclusiv din jucatori de origine romana. Desi evolueaza in liga a 13-a, clubul are un website modern si un magazin virtual de unde se pot cumpara echipamente si produse cu insemnele clubului. In ligile inferioare din Anglia mai exista echipa FC Romania, care are, de asemenea, conducatori, antrenori si jucatori romani.