Tragedie imensa in Hunedoara. O persoana a murit arsa si un incendiu urias mistuie dezlantuit padurile din judet!

Mortalul coronavirus nu e singurul pericol din judetul Hunedoara.

Peste 200 de hectare de teren, dintre care cel putin 139 sunt litiera de padure, au fost afectate, doar ieri, de 19 incendii izbucnite pe teritoriul judetului Hunedoara. Pentru limitarea inaintarii incendiului au fost mobilizati peste 200 de pompieri, lucratori silvici, membri ai Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta, localnici si voluntari cu masini de teren ai Travel Raid Orastie. Interventia terestra este sustinuta si de un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie, care actioneaza cu un sistem de 3.000 de litri, pentru stingerea incendiului de litiera produs in padurea apartinand localitatii Luncani, unde incendiul a parjolit deja peste 50 de hectare de fond forestier. Tot in ultimele zile, incendii puternice au fost raportate in Ilfov, Prahova si Bacau, pe fondul secetei accentuate.

In timpul acestei actiuni, o femeie de 67 de ani din satul Barza, comuna Criscior, a fost descoperita decedata de pompieri, constatandu-se ca a fost surprinsă de propagarea cu repeziciune a arderii, aceasta fiind gasita intr-o zona afectata de incendiul de vegetatie si litiera de padure. Totodata, intr-un comunicat al ISU Hunedoara, se arata ca „pe numele unui barbat de 67 de ani si a unei femei de 54 de ani din Sibisel, Politia Orastie a intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de distrugere prin incendiere din culpa, documentand faptul ca acestia au utilizat focul in gradina proprie, situata in apropierea padurii, fara a lua masuri de prevenire a propagarii arderii. In conditii atmosferice caracterizate de vant puternic, arderea s-a extins la padure si a fost la un pas sa distruga locuinte si cabane din localitate. Prejudiciul urmeaza sa fie stabilit de proprietarul padurii, Ocolul Silvic Geoagiu”. Autoritatile anunta si ca fermierii sau proprietarii de terenuri, care utilizeaza focul deschis pentru igienizarea terenurilor risca amenzi de pana la 2.500 de lei, dosar penal si sistarea subventiilor din partea APIA.

In aceasta perioada grea pentru Romania, judetul Hunedoara este unul dintre cele mai grav afectate de coronavirus. Conform datelor oficiale, in acest judet au fost inregistrate aprope 200 de infectari si peste 20 de decese, in timp ce cateva zeci de cadre medicale din Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva ar fi fost diagnosticate cu infectie cu noul coronavirus. Din cauza haosului creat, la Spitalului Judetean Deva, managementul a fost preluat de MApN, prin locotenent-colonelul medic Constantin Vlase, medic militar cu doua misiuni in teatrul de operatii din Afganistan, in timp ce Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara a primit abia acum aparatul pentru testare RT PCR, cu care se pot lucra pana la 800 de teste in 24 de ore.

Tweet coronavirus tragedie incendiu hunedoara padure Citeste si: