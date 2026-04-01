Curtea Constituțională a respins sesizarea făcută de FCSB, echipă a cărei avocați au încercat să îi dea o lovitură Stelei și să declare neconstituțională Legea mărcilor.

Astfel că, acestea este o mare lovitură primită de FCSB, care nu mai poate ataca pe nicio cale recuperarea mărcii Steaua București de la clubul din Liga 2.

Florin Talpan, furios chiar dacă vestea primită de Steaua este excelentă

Avocatul echipei din Ghencea a vorbit despre nemulțumirile sale legate de felul care este tratat de conducere cubul Steaua.

Florin Talpan și-ar fi dorit să fie promovat în funcție și clubul armatei Steaua să fie în prima ligă, după victoriile din instanță în fața reprezentațiilor lui Gigi Becali.

„Nu sunt deloc mulțumit de cum arată clubul Steaua. Echipa nu va promova fără ajutorul meu, vă spun sigur! Cei care conduc acum vor face greșeli cu siguranță, abia îi aștept.

Am spus că îmi doream să fiu comandant, acum nu mai spun nimic. După toate victoriile din justiție, în club nu am fost apreciat deloc, ba dimpotrivă, m-au sancționat”, a declarat Florin Talpan pentru iAMsport.ro.

Steaua s-a calificat cu emoții în play-off-ul Ligii 2, dar nu are drept de promovare în acest sezon din cauza formei de organizare.