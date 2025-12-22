Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal în consideră pe oficialul CSA Steaua un jurist de elită, dar crede că acesta și-ar fi putut îndeplini visul, acela de a fi general, doar dacă ar fi ales să reprezinte interesele latifundiarului din Pipera, în loc să rămână blocat în structurile MApN.



Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că valoarea profesională a juristului CSA este incontestabilă, însă strategia sa de a-și alege „tabăra” a fost una greșită în contextul realităților din România. Dragomir a spus pentru ProSport că, deși el consideră în continuare că echipa lui Gigi Becali este adevărata Steaua, eforturile lui Talpan ar fi fost răsplătite pe măsură doar dacă lupta de partea cealaltă a baricadei.



„Talpan e un jurist kamikaze”



„Eu mă tot întreb de ce oare Florin Talpan nu a realizat până acum că noi trăim în România și nu s-a adaptat la situația zilelor noastre. El dacă își alegea corect tabăra atunci, acum când noi vorbim, vorbeam despre generalul Florin Talpan. Hai să fim serioși, la câți generali s-au făcut la noi în România, Florin Talpan ar fi meritat și el de mult acest lucru. Dacă era în tabăra lui Gigi Becali, atunci era de mult general”, a spus Dumitru Dragomir pentru sursa citată.



Mai mult, „Oracolul din Bălcești” a recunoscut că ar fi fost dispus să colaboreze oricând cu un profesionist de calibrul colonelului de la CSA, pe care îl vede drept un luptător neobosit în instanță, chiar dacă acest lucru îi aduce numeroși inamici.



„Eu dacă eram acum președintele LPF îl angajam ca jurist la LPF. La fel și la FRF. Talpan e tipul ăla de jurist de care ai nevoie. E tipul ăla kamikaze prin procese și e bun că pentru meseria lui se ceartă cu oricine. Deși eu zic în continuare că Steaua adevărată e la Gigi Becali, totuși Talpan este un jurist foarte bun. Însă, o să ajungă săracul pe la 60 de ani și o să se tot întrebe de ce alții mult mai tineri ca el sunt generali sau mult mai bine ca el înfipți prin MApN, iar el săracul se tot plânge de una și alta.



Ba că îi pune ăla bețe în roate, ba că ăla i-a tăiat nu mai știu ce spor, și pentru ce? E treaba lui tabăra în care își va alege să rămână în continuare, dar să nu se mai întrebe apoi de ce bate pasul pe loc, iar alții sunt premiați în locul lui. El se ceartă și își face dușmani, iar alții profită de pe urma muncii sale”, a încheiat Dragomir.

