Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"

Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a anunțat că ieri au început discuțiile dintre Steaua și investitori privați pentru asigurarea cadrului legal care ar permite, în sfârșit, promovarea echipei de fotbal din Ghencea în Superligă.

Anunțul de astăzi al ministrului Radu Miruță

”Drumul echipei de fotbal 𝐒𝐭𝐞𝐚𝐮𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢 înspre prima ligă, cu investitori privați, continuă cu pași concreți.

Am deschis ieri după masă seria de discuții cu mediul privat, cu un obiectiv clar: viitorul echipei de fotbal Steaua București.

Există interes real. Există oameni pregătiți să investească. Și, poate cel mai important, există dorința de a face lucrurile corect.

Nu voi da, deocamdată, nume pentru cǎ este o solicitare a celor implicați pana acum și o respect. Dar pot spune un lucru fără echivoc: 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐥𝐚̆𝐭𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆ 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐮𝐜𝐚̆ 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.

CSA nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri.

Este momentul să iasă din acest cerc și să meargă înainte.

Am vorbit recent despre neregulile descoperite la Clubul Sportiv al Armatei și despre măsurile luate. Rămân consecvent: fiecare ban public trebuie cheltuit transparent, eficient și cu rezultate clare.

În sport, aceste rezultate trebuie să se vadă: pe teren, dar și în modul în care este administrat clubul.

Îmi doresc ca Steaua să ajungă acolo unde îi este locul prin merit sportiv, nu prin blocaje administrative.

Da, există complicații istorice. Dar există și soluții. Nu sunt simple, dar sunt reale.Profesionalizarea unei secții sportive finanțate majoritar din bani publici nu se face peste noapte. Dar nici nu este imposibilă, dacă există voință și un plan clar.

Astăzi, această fereastră este deschisă.

Îi invit, în continuare, pe toți cei care vor să își lege numele de un brand care înseamnă istorie, performanță și identitate să vină la discuții.

Noi am început.

Și îi asigur pe toți cei interesați că vor găsi corectitudine, transparență și un partener serios.

Estimez ca săptămâna viitoare să termin prima rundă de discuții cu cei care au manifestat interesul până acum, după care să analizăm condițiile de parteneriat transmise oficial pe adresa ministerului”, a anunțat astăzi ministrul Radu Miruță pe pagina sa oficială de Facebook.

Fanii sunt încrezători că se poate

Reacția fanilor echipei din Ghencea nu a întârziat să apară. Mai întâi sub forma unor întrebări, apoi sub forma unui scenariu-bombă.

Iată ce a postat pagina Steaua Liberă:

”Două întrebări:

1. Care este motivul pentru care cei interesați să investească la Steaua nu vor să li se afle numele?

2. Câți angajați ați dat afară ca urmare a neregulilor descoperite?

Altfel, clubul la care faceți referire se numește Steaua București, nu CSA. Pentru că și numele dumneavoastră e Radu Miruţă, nu ministrul”, apoi:

”În teorie, până pe 7 Mai (n.r. - data aniversării celor 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni) se poate obține licența pentru Liga 1. Ar fi timp destul ca să faci o asociație non-profit și să rezolvi treaba. Avem șanse foarte mari să terminăm pe 4 anul ăsta, loc care ne-ar duce la baraj. Iar la baraj am da peste echipe slabe gen Hermannstadt, Petrolul, Slobozia, Farul sau Fcbs, echipe pe care le putem bate”.

Steaua, amendată de FRF cu 95.000 de lei

Clubul Steaua Bucureşti a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal cu amenzi totale de aproximativ 95.000 de lei pentru incidentele provocate de suporterii proprii prin afişarea şi scandarea de lozinci rasiste şi discriminatoare la două partide din cadrul Ligii a II-a.

Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, pentru actele de indisciplină ale fanilor la meciul din deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii a II-a, gruparea militară a primit o penalitate financiară de 37.968 de lei.

"ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Steaua Bucureşti În temeiul art. 82.2 raportat la art. 83.2 lit. c cu aplicarea art. 54.2 din RD, clubul Steaua Bucureşti se sancţionează cu penalitate sportivă de 37.968 lei", se arată în soluţia comisiei.

Într-un alt dosar, care a vizat partida din deplasare cu FC Voluntari, din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii a II-a, Steaua a fost amendată cu 56.952 de lei.

"FC Voluntari - Steaua Bucureşti În temeiul art. 82.2.b raportat la art. 83.2 lit. c cu aplicarea art. 54.1 din RD, clubul Steaua Bucureşti se sancţionează cu penalitate sportivă de 56.952 lei", se precizează în soluţia publicată pe site-ul citat, conform Agerpres.