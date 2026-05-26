Potrivit Golazo.ro, FRF intenționează ca, din sezonul 2027-2028, cluburile organizate ca societăți de drept public să nu mai aibă dreptul să participe în play-off-ul Ligii 2.

În prezent, aceste echipe pot juca în play-off, chiar dacă nu au drept de promovare în SuperLiga României. Cel mai bun exemplu este chiar CSA Steaua, care în ultimii ani a terminat de mai multe ori pe locuri promovabile sau de baraj, fără să poată urca în primul eșalon.

CSA Steaua, interzisă în play-off-ul Ligii 2?

În sezonul recent încheiat, CSA Steaua a terminat pe locul 5 și, teoretic, putea prinde barajul după ce FC Bihor Oradea nu a primit licența pentru SuperLiga. Totuși, echipa lui Daniel Oprița a fost exclusă din calcule din cauza statutului juridic.