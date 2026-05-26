Potrivit Golazo.ro, FRF intenționează ca, din sezonul 2027-2028, cluburile organizate ca societăți de drept public să nu mai aibă dreptul să participe în play-off-ul Ligii 2.
În prezent, aceste echipe pot juca în play-off, chiar dacă nu au drept de promovare în SuperLiga României. Cel mai bun exemplu este chiar CSA Steaua, care în ultimii ani a terminat de mai multe ori pe locuri promovabile sau de baraj, fără să poată urca în primul eșalon.
CSA Steaua, interzisă în play-off-ul Ligii 2?
În sezonul recent încheiat, CSA Steaua a terminat pe locul 5 și, teoretic, putea prinde barajul după ce FC Bihor Oradea nu a primit licența pentru SuperLiga. Totuși, echipa lui Daniel Oprița a fost exclusă din calcule din cauza statutului juridic.
La finalul Comitetului Executiv de marți, FRF a anunțat că a amânat pentru o ședință viitoare decizia privind modificarea criteriilor de participare în play-off-ul Ligii 2, începând cu sezonul 2027-2028.
Dacă regula ar fi fost aplicată chiar în acest sezon, Steaua ar fi mers direct în play-out, iar locul ei în play-off ar fi fost luat de ASA Târgu Mureș.
Actualul ministru al Apărării, Radu Miruță, a anunțat recent că se caută soluții pentru ca Steaua să obțină drept de promovare, fie prin schimbarea formei de organizare, fie printr-o nouă formulă juridică.
Conform regulamentului FRF, un club trebuie să renunțe la statutul de entitate de drept public înainte de startul sezonului pentru a putea primi drept de promovare. Astfel, sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul în care Steaua mai poate evolua în play-off fără drept de promovare.