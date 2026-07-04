Visul Stelei de a juca în SuperLiga se amână! Situația politică blochează ambițiile „militarilor”

Echipa din Ghencea a bifat o nouă stagiune de Liga 2. Deși echipa a evoluat din nou în play-off-ul competiției, forma de organizare a clubului o menține captivă în eșalonul secund.

Deși existau promisiuni recente, făcute la aniversarea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, privind facilitarea actelor necesare pentru schimbarea statutului, situația politică a pus întregul proces pe pauză. Potrivit ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, lipsa unui executiv cu puteri depline împiedică adoptarea măsurilor legale de care gruparea roș-albastră are nevoie chiar acum.

„Nimeni nu poate întoarce (n.r. drumul Stelei spre Liga 1), doar că a fost o moțiune de cenzură PSD-AUR în Parlament, iar actualul Guvern nu mai poate lua unele decizii, printre care și cele de care are nevoie Steaua. Cel mai devreme când un Guvern va avea drepturi depline va putea să decidă. A picat Guvernul, deciziile necesare nu pot fi luate legal. Apoi, când un privat va vrea să se asocieze”, a transmis ministrul printr-un mesaj postat în mediul online.