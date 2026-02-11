Juristul CSA a contactat autoritățile elvețiene după ce forurile internaționale nu i-au răspuns la solicitarea de a dezafilia FRF și a elimina echipa lui Gigi Becali din competiții.

Conflictul dintre CSA Steaua și gruparea din Superliga a depășit granițele României, ajungând pe masa unor instituții guvernamentale din străinătate. Florin Talpan a mutat decisiv miercuri, 11 februarie 2026, după ce ultimatumul de 30 de zile acordat forurilor de la Nyon și Zurich a expirat fără vreun rezultat.

Oficialul „militarilor” susține că a notificat FIFA și UEFA încă din data de 5 ianuarie cu privire la sumele de bani pe care clubul patronat de Gigi Becali le-ar fi încasat necuvenit, folosindu-se de palmaresul istoric al Stelei. Lipsa de reacție a organismelor internaționale l-a determinat pe jurist să escaladeze situația direct la nivel de stat, în țara de reședință a celor două entități sportive.

Apel la Guvernul Elveției pentru „furt de identitate”

Talpan consideră că Federația Română de Fotbal funcționează în afara legii și acuză o complicitate tacită a forurilor europene. În mesajul său publicat pe rețelele de socializare, acesta a anunțat că a sesizat Ministerul de Interne și Ministerul de Justiție din Țara Cantoanelor pentru a interveni.

„În data de 5 ianuarie 2026, UEFA și FIFA au primit notificarea formulată de către subsemnatul prin care am informat cei doi organizatori de competiții fotbalistice cu privire la câteva dintre cele mai mari probleme ale fotbalului românesc (faptul că FRF funcționează ilegal, refuzul FRF de a respecta deciziile judecătorești, furtul de identitate comis de FC Fcsb și chiar faptul că FC Fcsb a primit bani necuveniți de la UEFA, pretinzând că e Steaua București).

Deoarece încă nu am primit un răspuns din partea UEFA și FIFA și pentru că încă nu am văzut nicio măsură luată pentru a îndrepta aceste nedreptăți, ne vedem nevoiți să apelăm la instituțiile competente din Elveția, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției din această țară.

FIFA și UEFA trebuie să își prezinte clar pozițiile în acest caz. Trebuie să știm dacă cele două entități susțin ilegalitățile comise de FRF sau dacă le condamnă. Iar dacă le condamnă, trebuie să vedem câteva măsuri clare luate.

FRF trebuie dezafiliată cel puțin până la rezolvarea tuturor problemelor de natură legală și până la alinierea cu adevărat la principiile FIFA și UEFA. FC Fcsb trebuie exclusă din fotbalul european, ca urmare a fraudei comise, fraudă prin care a obținut bani de la UEFA pretinzând că e Steaua București”, a scris Florin Talpan pe contul său de Facebook.