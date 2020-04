Starea lui Boris Johnson s-a inrautatit si a fost dus la spital pentru a primi tatament cu oxigen!

Premierul britanic are “simptome persistente” de coronavirus, dupa ce a fost descoperit infectat in urma cu 10 zile.

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a lasat conducerea intalnirii comitetului de criza al guvernului in privinta combaterii coronavirusului in seama adjunctului sau, Dominic Raab, dupa ce a acuzat “simptome persistente” de Covid-19. El a fost dus noaptea trecuta la spitalul londonez St. Thomas, aproape de resedinta sa din Downing Street, pentru un control amanuntit si a primit tratament cu oxigen. Desi se afla in carantina la domiciliu, dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, in urma cu 10 zile, Johnson si-ar fi “riscat sanatatea si viata”, conform surselor din anturajul sau, citate de presa britanica, prin pastrarea unui ritm de munca frenetic, pentru ca era “prea dornic sa-si imite eroul, Winston Churchill, in loc sa se odihneasca”.

Premierul britanic ar fi acuzat temperatura ridicata, probleme serioase de respiratie si ar fi tusit puternic in timpul mai multor conferinte video, el putand fi in pragul unei pneumonii care ii pune in pericol viata. Desi ceilalti membri ai cabinetului au declarat ca starea sa nu este una critica, acestia s-au declarat multumiti ca Johnson a acceptat internarea si ca a redus “ritmul incredibil de de munca” pentru a preintampina o problema mult mai serioasa. De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, in Marea Britanie s-au inregistrat 50.000 de cazuri de infectare, printre care si cele ale Printului Charles sau Matt Hancock, ministrul Sanatatii, si aproape 5.000 de decese, dar specialistii spun ca tara este departe de perioada critica a epidemiei.