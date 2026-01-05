Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român 
Javier Zanetti a vorbit despre Cristian Chivu.

Javier Zanetti, vicepreşedintele echipei Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.

Legenda clubului milanez a venit în Europa din Argentina, în 1995, pentru a juca la Inter şi a rămas până la retragerea sa ca jucător de pe terenul de fotbal în 2014.

Cristi Chivu, ”sub lupa” lui Javier Zanetti

Chiar şi atunci, experienţa nu s-a încheiat, pentru că imediat el a intrat în management în calitate de vicepreşedinte.

”Inter este clubul din inima mea, clubul pe care îl iubesc. Am avut oferte din Spania şi din Anglia pentru a merge şi pentru a juca acolo, dar adevărul este că am stat la Inter pentru că am vrut să îmi aduc aportul aici la acest club.

Ştiu că preşedintele nostru de la acel moment a făcut sacrificii mari pentru ca Inter să poată câştiga titluri importante şi timpul mi-a dovedit că am avut dreptate”, a spus Javier Zanetti pentru Sky Sports UK.

Javier Zanetti, legendă a lui Inter, la fel ca românul Cristi Chivu

Massimo Moratti a reuşit într-adevăr să obţină succesul, tripla din sezonul 2010, când Inter Milano a câştigat titlul în Italia, Liga Campionilor şi Coppa Italia în acelaşi sezon.

Zanetti a fost căpitanul echipei sub bagheta antrenorului Jose Mourinho, avându-l coleg de echipă pe Chivu, care acum antrenorul formaţiei ''nerazzurra''.

”Sunt foarte bucuros şi foarte mulţumit, pentru că eu cred că Chivu merită această oportunitate. Chiar şi când eram colegi, Cristian era un jucător foarte inteligent.

Acum este el dedicat antrenoratului şi suntem foarte bucuroşi şi mulţumiţi că el conduce echipa noastră. A fost mereu limpede că el a avut abilitatea să se dezvolte ca antrenor”, a subliniat argentinianul.

Inter, așteptări mari în 2026, la finalul sezonului de Serie A și Liga Campionilor

Inter Milano a încheiat 2025 fără să obţină vreun trofeu, a pierdut titlul în faţa lui Napoli, la o diferenţă de 2 puncte, a fost învinsă în finala Ligii Campionilor de PSG, a părăsit Cupa Italiei în semifinale şi pierdut două ediţii ale Supercupei Italiei.

”Văd un sezon foarte echilibrat, în special în fotbalul italian, pentru că sunt patru sau cinci echipe despărţite de un punct. Lucrul important este că Inter întotdeauna se luptă. Şi cred că acest lucru se aplică indiferent dacă Inter joacă în Liga Campionilor sau în Serie A.

Dovedim întotdeauna că suntem competitivi, iar acest lucru ne aduce cu siguranţă mai aproape de succes” a mai spus Zanetti.

Cristian Chivu ”merită să aibă mult succes”, a declarat Javier Zanetti, vicepreşedintele clubului Inter Milano, care a fost coechipier cu tehnicianul român la formaţia lombardă.

”Da, îl cunosc foarte bine pe Cristian. Ca şi coechipier şi prieten, a fost o persoană specială şi inteligentă. Abordarea sa la Inter nu mă surprinde. Va continua aşa şi avem un mare respect pentru el.

Îi doresc tot binele; merită să aibă mult succes”, a spus fostul mare fundaş argentinian despre Cristian Chivu.

