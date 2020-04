Nick Kyrgios, SIMBOLUL ALTRUISMULUI in vremurile afectate de coronavirus | Gestul de milioane pe care vrea sa il faca tenismenul australian pentru saraci 

Imprevizibilitatea comportamentului australianului Nick Kyrgios atinge noi culmi in vremurile afectate de virusul SARS-CoV-2.

Multi iubitori ai tenisului il vad pe Nick Kyrgios ca pe "derbedeul" circuitului ATP, dar tenismenul australian cu origini grecesti si-a demonstrat maturitatea si altruismul in timpul carantinei instaurate in Oceania pe fondul pandemiei de coronavirus.

Numarul 40 ATP a anuntat lumea pe Instagram ca se ofera sa-i ajute pe cei infometati din cauza lipsei de venituri acumulate in aceste luni.

Nick Kyrgios: "Voi fi foarte fericit sa impart orice am, chiar daca este vorba despre o felie de paine"



"Daca exista cineva care nu munceste sau nu are un venit si ramane fara mancare in aceste vremuri dificile, va rog sa nu va culcati cu stomacul gol! Nu trebuie sa va fie frica sau rusine sa imi trimiteti un mesaj privat. Voi fi foarte fericit sa impart orice am, chiar daca este vorba de o punga de taitei, o felie de paine sau niste lapte. Vi le voi lasa personal la usa, fara indoiala!" a scris Kyrgios intr-un InstaStory. La inceputul acestui an, Nicholas Kyrgios a contribuit si la ajutorarea victimelor incendiilor de vegetatie din Australia, anuntand public ca va dona cate 200 de dolari pentru fiecare as lovit la ATP Cup si Australian Open.

Kyrgios este tenismen profesionist din anul 2013 si a incasat premii totale de $8,557,848 de-a lungul celor opt ani in care a fost activ atat in proba de simplu, cat si in proba de dublu. Nick este cunoscut pentru comportamentul sau imprevizibil pe terenul de tenis: mai jos, o mostra din caracterul sau sugubat, in care Kyrgios isi rearanjeaza grip-ul rachetei, dar ii comunica arbitrului ca este in acelasi timp gata sa returneze in cazul in care adversarul sau ar servi, ridiculizand decizia oficialului de a-i acorda un avertisment pentru tragere de timp.