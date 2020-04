Vesti bune din Italia. 3 jucatori de la Fiorentina s-au vindecat de coronavirus

Fiorentina anunta ca cei trei jucatori ai sai, Cutrone, Pezzella si Vlahovic s-au vindecat de virusul COVID-19 si au fost testati negativ.

"Am dori sa profitam de aceasta ocazie pentru a multumi medicilor, infirmierelor si spitalelor care continua sa aiba grija de toti cei care necesita ingrijiri medicale in aceasta perioada dificila pentru Italia si pentru intreaga lume", a fost mesajul aparut pe site-ul viola dupa aflarea rezultatului imbucurator pentru cei trei.

Patrick Cutrone este imprumutat de la Wolves, din Premier League, iar argentinianul Pezzella este chiar capitanul formatiei din Florenta.Vlahovic este international sarb, venit de la Partizan Belgrad si a fost primul jucator al Fiorentinei imbolnavit de noul coronavirus.

Fiorentina a mai anuntat ca lucreaza cu doua fundatii din Italia prin intermediul unui program numit "Puterea inimii" si areusit sa stranga peste 760.000 de euro. Toti acesti bani au fost folositi pentru achizitionarea de materiale si echipamente cheie utilizate in lupta impotriva pandemiei.

Fiorentina este dubla castigatoare a Serie A, a triumfat de 6 ori in Cupa Italiei si este finalista de Cupa Campionilor Europeni in sezonul 1956-1957. Este echipa unde Adrian Mutu a stralucit, reusind sa se impuna ca un adevarat star si marcand 69 de goluri in 112 meciuri.

Tweet coronavirus Citeste si: