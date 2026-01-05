Ocupanta locului șase în Premier League, după douăzeci de etape derulate, Manchester United a rămas fără antrenor. Conducătorii „diavolilor roșii” au renunțat la serviciile tehnicianului portughez, Ruben Amorim (40 de ani), după doar paisprezece luni de colaborare.
Tranziția începută după încheierea „erei Ferguson” va ajunge, așadar, la necesitatea ca Manchester United să fie pregătită de un al optulea antrenor, după ce David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag și Ruben Amorim nu au reușit să o transforme pe United într-o candidată la câștigarea titlului de campioană în Anglia.
Ruben Amorim: „Am venit la Manchester United să fiu manager, nu doar antrenor.”
După ce a remizat, scor 1-1 pe terenul lui Leeds United - meci care a rămas ultimul pe banca lui Manchester United -, Ruben Amorim a răbufnit, la conferința de presă organizată după meci.
Antrenorul portughez s-a plâns de interferențele unor persoane cu vechime în club în treburile sale și a lăsat de înțeles că nu crede că Louis van Gaal sau Jose Mourinho au avut parte de acest tratament, în perioada în care au antrenat-o pe Manchester United.
„Am fost clar. Acesta a fost contractul.”
„Vreau doar să spun că am venit aici să fiu manager, nu să fiu antrenor. În fiecare departament - scouting, sportiv - cei angajați trebuie să își facă treaba. Eu mi-o voi face pentru cele optsprezece luni de contract, iar, după aceea, vom merge mai departe.
Vreau doar să spun că voi fi managerul acestei echipe, nu doar antrenorul ei. Am fost clar. Acesta a fost contractul. Aceasta e meseria mea. Nu să fiu antrenor,” a declarat Ruben Amorim, vizibil frustrat, notează BBC.
Ianuarie, lună dificilă pentru United
Darren Fletcher va fi înlocuitorul provizoriu al lui Ruben Amorim, pe banca lui Manchester United.
Miercuri, 7 ianuarie, Manchester United va întâlni Burnley, în deplasare, în etapa 21 a campionatului englez.
În 11 ianuarie, United va primi replica lui Brighton, pe Old Trafford, în Cupa Angliei, urmând ca „diavolii roșii” să aibă parte de două dueluri extrem de dure în a doua parte a lunii: United va înfrunta marea rivală, City, în 17 ianuarie, de la ora 14:30, iar, în data de 25 ianuarie, se vor deplasa pe Stadionul Emirates din Londra pentru o întâlnire cu actualul lider, Arsenal.
