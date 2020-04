Presedintele lui Bayern Munchen vede si partea buna a coronavirusului: “Speram ca nu vom mai vedea sume de transfer scandaloase”

Herbert Hainer crede ca trendul se va inversa dupa terminarea crizei provocate de coronavirus si ca nu vom mai vedea transferuri de sute de milioane de euro.

Herbert Hainer, fostul presedinte Adidas si om cu functii de conducere la Bayern Munchen, UEFA si Federatia Germana de Fotbal (DFB), despre care Franz Beckenbauer spunea ca e un „geniu al economiei”, spera ca transferurile realizate pe sume exorbitante sa devina ceva de domeniul trecutului, dupa terminarea crizei provocate de Covid-19. „E dificil de facut predictii financiare, dar sigur vor fi schimbari majore in strategiile cluburilor importante de fotbal. Este logic ca sumele de transfer sa scada semnificativ, pentru ca atunci cand incasarile scad, sunt mai putini bani in circulatie. Si, tinand cont de impactul economic al crizei coronavirusului in viata de zi de zi a oamenilor, sumele scandaloase de sute de milioane de euro sunt si mai putin justificabile decat erau pana acum. Speranta mea este ca bunul simt va fi aplicat de acum inainte si nu vom mai vedea sume de transfer scandaloase, iar fiecare club va oferi doar sumele pe care le pot amortiza”, a declarat oficialul lui Bayern.

In ultimii ani, Bayern Munchen a ratat mai multe transferuri importante, pentru ca nu a acceptat sumele de transfer cerute de cluburi sau pentru ca nu a fost de acord cu salariile uriase cerute de fotbalisti. Clubul german a declarat raspicat ca nu se implica in licitatii in privinta jucatorilor si ca nu va oferi mai mult decat considera ca este valoarea amortizabila a unui transfer. Cele mai scumpe transferuri din toate timpurile sunt cele ale lui Neymar (222 mil. euro / de la Barcelona la PSG / 2017), Kylian Mbappe (180 mil. euro / de la Monaco la PSG / 2018), Philippe Coutinho (145 mil. euro / de la Liverpool la Barcelona / 2018), Joao Felix (126 mil. euro / de la Benfica la Atletico Madrid / 2019), Antoine Griezmann (120 mil. euro / de la Atletico Madrid la Barcelona / 2019), Ousmane Dembele (125 mil. euro / de la Borussia Dortmund la Barcelona / 2017) si Paul Pogba (105 mil. euro / de la Juventus la Manchester United / 2016).