Iese Planic si intra Chindris? Schimbarea la care nu se astepta nimeni! Gigi Becali a anuntat ce plan are la FCSB in plina pandemie de coronavirus! Ce se intampla la club

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Andrei Chindris.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia de la FCSB din acest moment. Acesta le-a injumatatit salariile fotbalistilor sai, iar singurul care nu a semnat actul aditional prin care isi da acordul pentru injumatatire, este fundasul sarb, Bogdan Planic. Gigi Becali a spus ca Planic a intrat in somaj tehnic si a vorbit si despre posibilitatea ca acesta sa plece de la echipa, iar in locul sau sa vina Andrei Chindris, jucator celor de la FC Botosani. Chindris este o tinta mai veche a lui Becali, insa spune ca nu se pune problema ca fundasul sa vina in acest moment la FCSB.

"E suparare pe Planic. Pana cand semneaza il bag in somaj. Regula e regula. Eu am zis totusi sa le dau jumatate din bani. Acum vreu sa vand si sa aduc jucatori de la echipa a doua. Acum o sa vedem ce o sa fie. O sa il mai eu pe Chindris? Cum sa dau eu bani pe jucatori? Ce sa il mai iau pe Chindris? De ce sa dispara Planic? El nu ia ajutor de somaj? El trebuie sa joace fotbal. Sa stea Planic acolo si sa vina sa joace fotbal. La revedere, bai, Planic daca nu vrei, aduc unul de la echipa a doua. Contractul este pana la anul, dar acum zic si eu ca ei, scap de el si de salariul lui. Normal ca vreau sa scap acum, scap de 25 de mii de euro salariu. Daca imi face cineva oferta, il dau", a declarat Gigi Becali la PRO X.